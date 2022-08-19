Утренний обстрел Харькова. РФ нанесла пять ракетных ударов, есть погибший

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в 5.44 российские войска обстреляли три района в городе – Киевский, Немышлянский и Основянский, пострадал один человек. На тот момент информации о погибших не было.

По словам Синегубова, в этих трех районах зафиксировали утром по меньшей мере пять ракетных ударов.

"В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском ракеты попали в два частных дома. По состоянию на данный момент известно о одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", – написал он.

Также в течение прошедших суток российские оккупанты обстреливали из артиллерии Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горели трава и пшеница в поле. В Золочевской общине возникли пожары в помещении клуба, в библиотеке и на полях. В Печенегах Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина", – добавил Синегубов.

По словам Синугебова, погибшей 52 года. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.

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