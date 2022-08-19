Утром российские оккупанты обстреляли три района Харькова, есть пострадавший

Обстрел войска РФ совершили в 5.44.

"В одном случае имеем попадание в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", – написал Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.