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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром российские оккупанты обстреляли три района Харькова, есть пострадавший

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В результате обстрела в Харькове начался пожар на инфраструктурном объекте, сообщил Терехов
В результате обстрела в Харькове начался пожар на инфраструктурном объекте, сообщил Терехов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

Утром 19 августа российские оккупационные войска обстреляли три района Харькова – Киевский, Немышлянский и Основянский. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram.

Обстрел войска РФ совершили в 5.44. 

"В одном случае имеем попадание в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", – написал Терехов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, пожар, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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