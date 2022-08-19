На месте ракетного удара по общежитию в Харькове нашли еще одно тело, всего жертв 15. В городе сегодня траур

По данным корреспондента "Общественного" на месте разбора завалов, утром 19 августа там было обнаружено тело женщины.

Погибшая – переселенка, которая приехала в Харьков из одного из сел в области. Продолжаются поиски ее сестры, говорится в сообщении канала.

19 августа Харьковский городской голова Игорь Терехов объявил днем траура.

Контекст:

Вечером 17 августа оккупанты нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр".

Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. По предварительным данным Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что погибли семь человек, пострадали – 13. 18 августа глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте удара найдены еще 7 тел.