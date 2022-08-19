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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На месте ракетного удара по общежитию в Харькове нашли еще одно тело, всего жертв 15. В городе сегодня траур

На месте разбора завалов утром 19 августа обнаружено тело женщины
На месте разбора завалов утром 19 августа обнаружено тело женщины
Фото: ЕРА

Количество жертв ракетного удара в Салтовском районе Харькова 17 августа увеличилось до 15, об этом сообщает "Общественное Харьков" со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в области.

По данным корреспондента  "Общественного" на месте разбора завалов, утром 19 августа там было обнаружено тело женщины.

Погибшая – переселенка, которая приехала в Харьков из одного из сел в области. Продолжаются поиски ее сестры, говорится в сообщении канала.

19 августа Харьковский городской голова Игорь Терехов объявил днем траура.

Контекст:

Вечером 17 августа оккупанты нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр".

Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. По предварительным данным Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что  погибли семь человек, пострадали – 13. 18 августа глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте удара найдены еще 7 тел

Теги: Харьков, жертвы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Владимир Тимошко
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