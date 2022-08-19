Число жертв обстрелов Харькова 17–18 августа выросло до 21 – ГСЧС

"Сотрудники ГСЧС в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия. Девять человек удалось спасти, из них двое детей. Всего из-под завалов были изъяты тела шестерых погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 года рождения)", – сообщили в ГСЧС.

Таким образом, общее число погибших в результате российских обстрелов 17-го и 18 августа достигло 21.

Контекст:

Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, которые не слышали воздушной тревоги.

По последним данным, что там погибли 15 человек, в том числе 11-летний мальчик. Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, там живут работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено. До этого сообщалось о двух погибших в этом общежитии.

По словам мэра города Игоря Терехова, эти ночь и утро стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ.

19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.