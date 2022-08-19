ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв обстрелов Харькова 17–18 августа выросло до 21 – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В течение 17 18 августа российские оккупанты обстреляли два общежития в Слободском и Салтовском районах Харькова
В течение 17–18 августа российские оккупанты обстреляли два общежития в Слободском и Салтовском районах Харькова
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Facebook

Спасатели завершили поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе Харькова, которое было разрушено 17 августа в результате ракетного удара российских оккупационных войск. Об этом 19 августа сообщило в Facebook Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

"Сотрудники ГСЧС в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия. Девять человек удалось спасти, из них двое детей. Всего из-под завалов были изъяты тела шестерых погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 года рождения)", – сообщили в ГСЧС.

Таким образом, общее число погибших в результате российских обстрелов 17-го и 18 августа достигло 21.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/ Facebook
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Facebook

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/ Facebook
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Facebook

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/ Facebook
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Facebook

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0jKPTq9nkJYfv9ta5H6bVrRv5TRLZdfWHosYDQCQ3RJfaj1fT7m51rKR24NRoPHrql

Контекст:

Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, которые не слышали воздушной тревоги.

По последним данным, что там погибли 15 человек, в том числе 11-летний мальчикУтром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, там живут работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено. До этого сообщалось о двух погибших в этом общежитии.

По словам мэра города Игоря Терехова, эти ночь и утро стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ.

19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.

Теги: Украина, Харьков, ГСЧС, жертвы, война России против Украины, происшествия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (519686)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (153394)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (95797)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (89221)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (83903)
6
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (72027)
7
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64237)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (54546)
 
 
 
 