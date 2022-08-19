Wi-Fi и связь с диспетчером. В Харькове показали первую остановку-бомбоубежище

По словам мэра, павильон вмещает до 30 человек Скрин: Общественное. Харьков

По его словам, павильон вмещает до 30 человек. Он смонтирован как мобильная конструкция, его можно регулировать в размере и перемещать. Укрытие оснащено Wi-Fi, связью с диспетчерской службой, также там установлено табло с графиком движения транспорта.

"Понятно, что от прямого попадания тяжелыми ракетами оно не спасет или спасет частично, но от осколков, от РСЗО оно будет спасать жизни и здоровье людей", – сказал Терехов об укрытии.

Мэр не указал место его размещения и сколько таких укрытий еще будет установлено.

Харьков Life опубликовал видео, где можно увидеть внутреннее устройство укрытия. В нем установлено 12 сидений и завезено около 100 кг песка для тушения пожаров, говорится в сообщении.

О намерении начать монтировать безопасные остановки в Харькове Терехов заявил 25 июля. По его словам, похожие укрытия в Израиле показывают себя "эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков".