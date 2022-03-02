Ракеты РФ попали в центр Харькова, пострадали жилые дома, здание горсовета – ГСЧС

"Только что ракеты поразили центральную часть города. Здание горсовета, Дворца труда, жилые многоэтажки. Есть разрушения, спасатели на месте", – сказал руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в видеокомментарии.
Он уточнил, что разрушен жилой дом, спасатели занимаются эвакуацией жителей. По данным ГСЧС, в разрушенном здании находится маленький ребенок, его ищут спасатели.
"П...дарасы", – в комментарии слышно, как за кадром кто-то из присутствующих возле разрушенного дома материт оккупантов.
Общественное, ссылаясь на Василенко, сообщило, что удар пришелся на один из соседних в горсоветом домов. В самом здании мэрии и офисных зданиях рядом вылетели окна.
Фото последствий атаки опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что цель российских оккупантов – сломить Харьков психологически.
"Противник работает по городу. Причем не избирательно, а тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Потому что, я так понимаю, поставлена задача психологически сломить Харьков и совершить террор. Но Вооруженные силы Украины и территориальная оборона и другие защитники города очень умело атакуют противника, отбивают его. Харьков сегодня – это Сталинград XXI века, как и вся Украина. Противник несет там просто неслыханные, ужасные потери", – заявлял он сегодня.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожено более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.