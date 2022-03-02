Ракеты РФ попали в центр Харькова, пострадали жилые дома, здание горсовета – ГСЧС

По предварительной информации, удар пришелся на соседний с горсоветом дом Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

"Только что ракеты поразили центральную часть города. Здание горсовета, Дворца труда, жилые многоэтажки. Есть разрушения, спасатели на месте", – сказал руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в видеокомментарии.

Он уточнил, что разрушен жилой дом, спасатели занимаются эвакуацией жителей. По данным ГСЧС, в разрушенном здании находится маленький ребенок, его ищут спасатели.

"П...дарасы", – в комментарии слышно, как за кадром кто-то из присутствующих возле разрушенного дома материт оккупантов.

Общественное, ссылаясь на Василенко, сообщило, что удар пришелся на один из соседних в горсоветом домов. В самом здании мэрии и офисных зданиях рядом вылетели окна.

Фото последствий атаки опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что цель российских оккупантов – сломить Харьков психологически.

"Противник работает по городу. Причем не избирательно, а тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Потому что, я так понимаю, поставлена задача психологически сломить Харьков и совершить террор. Но Вооруженные силы Украины и территориальная оборона и другие защитники города очень умело атакуют противника, отбивают его. Харьков сегодня – это Сталинград XXI века, как и вся Украина. Противник несет там просто неслыханные, ужасные потери", – заявлял он сегодня.