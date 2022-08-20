Зеленский: Ради победы еще нужно бороться, но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя

"Сколько всего удалось изменить – того, о чем почти все в мире думали, что якобы невозможно изменить. Сколько всего удалось добыть в борьбе, вырвать у российской армии, о которой десятилетиями думали, что она якобы неодолима. Я вспоминаю первые дни полномасштабного вторжения, вспоминаю, что мне тогда говорили и советовали разные "советчики". Знаю, что многим из них теперь стыдно за звучавшие тогда слова", – сказал Зеленский.

По его словам, "за эти уже 178 дней украинцы доказали, что это наш народ неодолимый, это наши защитники и защитницы неодолимые".

Наше единство, наша вера в себя позволили пройти эти полгода. [...] Мы всегда говорили и говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство, за своих героев", – заявил президент.

Он подчеркнул, что сила, которая "есть в нашем народе, в наших прекрасных людях", останется с украинцами.

"Эта сила всегда была и будет – столько, сколько мы будем верить в себя, столько, сколько мы будем сохранять наше единство, столько, сколько мы будем бороться за Украину, и столько, сколько будем работать ради нашей общей украинской победы", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)