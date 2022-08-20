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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ради победы еще нужно бороться, но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя

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Зеленский: За 178 дней украинцы доказали, что они неодолимый народ
Зеленский: За 178 дней украинцы доказали, что они неодолимый народ
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многим из тех, кто давал ему советы в начале открытого вторжения России, сейчас за те слова стыдно. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Сколько всего удалось изменить – того, о чем почти все в мире думали, что якобы невозможно изменить. Сколько всего удалось добыть в борьбе, вырвать у российской армии, о которой десятилетиями думали, что она якобы неодолима. Я вспоминаю первые дни полномасштабного вторжения, вспоминаю, что мне тогда говорили и советовали разные "советчики". Знаю, что многим из них теперь стыдно за звучавшие тогда слова", – сказал Зеленский.

По его словам, "за эти уже 178 дней украинцы доказали, что это наш народ неодолимый, это наши защитники и защитницы неодолимые".

Наше единство, наша вера в себя позволили пройти эти полгода. [...] Мы всегда говорили и говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство, за своих героев", – заявил президент.

Он подчеркнул, что сила, которая "есть в нашем народе, в наших прекрасных людях", останется с украинцами.

"Эта сила всегда была и будет – столько, сколько мы будем верить в себя, столько, сколько мы будем сохранять наше единство, столько, сколько мы будем бороться за Украину, и столько, сколько будем работать ради нашей общей украинской победы", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На 20 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли почти 45 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, а также другую военную и боевую технику включительно с кораблями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент
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