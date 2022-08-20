В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G20, даже если там будет Путин – Bloomberg

Об этом 19 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Совета нацбезопасности США.

В заявлении говорится, что как заявил президент США Джо Байден, он не думает, что Путин должен присутствовать на саммите G20, поскольку он ведет войну против Украины. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Зеленский, который также приглашен на саммит, после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве 29 июня заявил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Видодо заявил 19 августа, что Путин намерен лично присутствовать на саммите G20, который состоится в ноябре.