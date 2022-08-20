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В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G20, даже если там будет Путин – Bloomberg

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Зеленский приглашен на саммит G20
Зеленский приглашен на саммит G20
Фото: EPA

В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, даже если в нем будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Об этом 19 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Совета нацбезопасности США.

В заявлении говорится, что как заявил президент США Джо Байден, он не думает, что Путин должен присутствовать на саммите G20, поскольку он ведет войну против Украины. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Зеленский, который также приглашен на саммит, после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве 29 июня заявил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Видодо заявил 19 августа, что Путин намерен лично присутствовать на саммите G20, который состоится в ноябре.

Контекст:

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".

Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.

Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Джо Байден, Белый дом, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20
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