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Байден в ноябре в Таиланде может встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

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Встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена (за столом) президентом Соединенных Штатов
Встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена (за столом) президентом Соединенных Штатов
Фото: EPA

В Китае готовят первый с января 2020 года визит лидера страны Си Цзиньпина за границу, в рамках турне в ноябре глава КНР может встретиться с президентом США Джо Байденом.

Об этом 12 августа написала The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что потенциальная встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена президентом Соединенных Штатов.

Ожидается, что Си Цзиньпин примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября.

После этого глава КНР отправится в Бангкок (Таиланд) на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет через два дня. Именно в рамках форума и готовится встреча Байдена и Си Цзиньпина, указывает The Wall Street Journal.

В Белом доме сообщили, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время телефонного разговора в марте, но отказались сообщить подробности о времени или месте.

Сообщения о встрече Байдена и Си Цзиньпина возникли на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Контекст:

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.

В этот же день министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит Пелоси. В частности, Пекин приостанавливает диалог военных командующих США и КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Теги: США, Китай, Индонезия, Таиланд, Джо Байден, Си Цзиньпин, переговоры, Белый дом, Большая двадцатка, КНР, саммит, Бали, Бангкок, президент, визит, саммит G20, встреча
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