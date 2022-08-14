Байден в ноябре в Таиланде может встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

Об этом 12 августа написала The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что потенциальная встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена президентом Соединенных Штатов.
Ожидается, что Си Цзиньпин примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября.
После этого глава КНР отправится в Бангкок (Таиланд) на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет через два дня. Именно в рамках форума и готовится встреча Байдена и Си Цзиньпина, указывает The Wall Street Journal.
В Белом доме сообщили, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время телефонного разговора в марте, но отказались сообщить подробности о времени или месте.
Сообщения о встрече Байдена и Си Цзиньпина возникли на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.
5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.
В этот же день министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит Пелоси. В частности, Пекин приостанавливает диалог военных командующих США и КНР.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.