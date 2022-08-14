Байден в ноябре в Таиланде может встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

Встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена (за столом) президентом Соединенных Штатов Фото: EPA

Об этом 12 августа написала The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что потенциальная встреча лидеров США и КНР может стать первой с момента избрания Байдена президентом Соединенных Штатов.

Ожидается, что Си Цзиньпин примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября.

После этого глава КНР отправится в Бангкок (Таиланд) на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет через два дня. Именно в рамках форума и готовится встреча Байдена и Си Цзиньпина, указывает The Wall Street Journal.

В Белом доме сообщили, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время телефонного разговора в марте, но отказались сообщить подробности о времени или месте.

Сообщения о встрече Байдена и Си Цзиньпина возникли на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.