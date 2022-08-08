Американские спецслужбы сосредоточатся на борьбе с Китаем и РФ – Associated Press

Встреча состоялась на прошлой неделе, на ней обсуждалось противодействие внешним политическим, экономическим и военным угрозам. Среди прочего, участники обсуждали военные учения Китая вокруг Тайваня, начавшиеся после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, а также угрозы со стороны России, которая в феврале открыто напала на Украину.
Как пишет агентство, Конгресс США настаивает, чтобы ЦРУ и другие спецслужбы сделали Китай главным приоритетом своей работы. В связи с этим многие офицеры ЦРУ изучают китайский язык, управление также ищет новых сотрудников со знанием китайского. Из-за срочности вопроса сокращается время на проверку кандидатов, подчеркивает AP.
Перенаправление ресурсов при этом потребовало сокращения в других сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом. Как отмечает Associated Press, точные цифры сокращений неизвестны из-за секретности информации. В то же время замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заверил, что борьба с экстремистскими группировками останется приоритетом управления, как показало уничтожение лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.
Отношения США и Китая ухудшились после того, как выборы президента Соединенных Штатов выиграл республиканец Дональд Трамп. Он, в частности, объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции конфронтация Вашингтона и Пекина усилилась, так как Трамп обвинял власти Китая в сокрытии информации об угрозе эпидемии.
Последний виток напряженности был вызван визитом на Тайвань (Китай считает остров своей территорией) спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Из-за этого вооруженные силы КНР начали масштабные учений вокруг острова, Пекин ввел санкции против Пелоси и прекратил двухсторонние консультации по ряду направлений.
Отношения США с РФ ухудшились после оккупации Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году. После того как в феврале 2022 года РФ открыто вторглась в Украину, контакты американских и российских официальных лиц были сведены до минимума, Вашингтон вместе с союзниками ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Кроме того, Конгресс призывает администрацию Джо Байдена признать Россию государством – спонсором терроризма.