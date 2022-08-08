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Американские спецслужбы сосредоточатся на борьбе с Китаем и РФ – Associated Press

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Борьба с терроризмом останется приоритетом спецслужб США, однако все больше сил будет переориентировано на борьбу с Китаем и РФ, пишет AP
Борьба с терроризмом останется приоритетом спецслужб США, однако все больше сил будет переориентировано на борьбу с Китаем и РФ, пишет AP
Фото: EPA

Американские спецслужбы направят больше сил и средств для противостояния растущим угрозам со стороны Китая и России. Об этом 8 августа сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники, знакомые с деталями закрытого совещания руководства антитеррористического центра Центрального разведуправления (ЦРУ) США с президентом Джо Байденом.

Встреча состоялась на прошлой неделе, на ней обсуждалось противодействие внешним политическим, экономическим и военным угрозам. Среди прочего, участники обсуждали военные учения Китая вокруг Тайваня, начавшиеся после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, а также угрозы со стороны России, которая в феврале открыто напала на Украину.

Как пишет агентство, Конгресс США настаивает, чтобы ЦРУ и другие спецслужбы сделали Китай главным приоритетом своей работы. В связи с этим многие офицеры ЦРУ изучают китайский язык, управление также ищет новых сотрудников со знанием китайского. Из-за срочности вопроса сокращается время на проверку кандидатов, подчеркивает AP.

Перенаправление ресурсов при этом потребовало сокращения в других сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом. Как отмечает Associated Press, точные цифры сокращений неизвестны из-за секретности информации. В то же время замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заверил, что борьба с экстремистскими группировками останется приоритетом управления, как показало уничтожение лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Контекст:

Отношения США и Китая ухудшились после того, как выборы президента Соединенных Штатов выиграл республиканец Дональд Трамп. Он, в частности, объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции конфронтация Вашингтона и Пекина усилилась, так как Трамп обвинял власти Китая в сокрытии информации об угрозе эпидемии.

Последний виток напряженности был вызван визитом на Тайвань (Китай считает остров своей территорией) спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Из-за этого вооруженные силы КНР начали масштабные учений вокруг острова, Пекин ввел санкции против Пелоси и прекратил двухсторонние консультации по ряду направлений.

Отношения США с РФ ухудшились после оккупации Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году. После того как в феврале 2022 года РФ открыто вторглась в Украину, контакты американских и российских официальных лиц были сведены до минимума, Вашингтон вместе с союзниками ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Кроме того, Конгресс призывает администрацию Джо Байдена признать Россию государством – спонсором терроризма.

Теги: Россия, США, Китай, Джо Байден, ЦРУ, Вашингтон, Пекин, угрозы, КНР, российская агрессия, спецслужбы, встреча
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