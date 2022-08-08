Американские спецслужбы сосредоточатся на борьбе с Китаем и РФ – Associated Press

Борьба с терроризмом останется приоритетом спецслужб США, однако все больше сил будет переориентировано на борьбу с Китаем и РФ, пишет AP Фото: EPA

Встреча состоялась на прошлой неделе, на ней обсуждалось противодействие внешним политическим, экономическим и военным угрозам. Среди прочего, участники обсуждали военные учения Китая вокруг Тайваня, начавшиеся после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, а также угрозы со стороны России, которая в феврале открыто напала на Украину.

Как пишет агентство, Конгресс США настаивает, чтобы ЦРУ и другие спецслужбы сделали Китай главным приоритетом своей работы. В связи с этим многие офицеры ЦРУ изучают китайский язык, управление также ищет новых сотрудников со знанием китайского. Из-за срочности вопроса сокращается время на проверку кандидатов, подчеркивает AP.

Перенаправление ресурсов при этом потребовало сокращения в других сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом. Как отмечает Associated Press, точные цифры сокращений неизвестны из-за секретности информации. В то же время замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заверил, что борьба с экстремистскими группировками останется приоритетом управления, как показало уничтожение лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.