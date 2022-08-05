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Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений из-за визита Пелоси на Тайвань

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Китай прекратил программу диалога военных командующих США и КНР
Китай прекратил программу диалога военных командующих США и КНР
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

Китай объявил, что с 5 августа приостанавливает:

  • диалог военных командующих США и КНР;
  • китайско-американские переговоры о координации оборонной политики;
  • встречи в рамках китайско-американского военно-морского консультативного соглашения (MMCA), обеспечивающего обмен данными на уровне операторов для обсуждения вопросов безопасности на море;
  • китайско-американское сотрудничество по репатриации нелегальных иммигрантов;
  • сотрудничество по правовой помощи в уголовных делах;
  • сотрудничество против транснациональной преступности;
  • сотрудничество по борьбе с наркотиками;
  • китайско-американские переговоры по изменению климата.
Контекст:

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси
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