Китай частично остановил импорт и экспорт на Тайвань после приезда Пелоси

Китай прекратил ввоз рыбы и апельсинов с Тайваня, а также остановил экспорт песка Фото: EPA

Запрет на ввоз с Тайваня цитрусовых власти Китая объяснили найденными на них вредителями Planococcus minor, на ввоз рыбы – обнаруженной на упаковке РНК нового коронавируса.

Министерство торговли Китая в свою очередь объявило об остановке экспорта песка на Тайвань "согласно соответствующим законам и постановлениям".

Визит Пелоси в сообщениях этих ведомств не упоминается.

Кроме того, с 3 августа Китай запретил предприятиям, организациям и частным лицам сотрудничать с Тайваньским фондом за демократию и Фондом международного сотрудничества и развития. Пекин обвинил эти организации в сепаратизме, сообщило правительственное информационное агентство "Синьхуа". Также запрещено сотрудничать с рядом компаний, которые жертвовали деньги этим фондам.