Китай частично остановил импорт и экспорт на Тайвань после приезда Пелоси

Запрет на ввоз с Тайваня цитрусовых власти Китая объяснили найденными на них вредителями Planococcus minor, на ввоз рыбы – обнаруженной на упаковке РНК нового коронавируса.
Министерство торговли Китая в свою очередь объявило об остановке экспорта песка на Тайвань "согласно соответствующим законам и постановлениям".
Визит Пелоси в сообщениях этих ведомств не упоминается.
Кроме того, с 3 августа Китай запретил предприятиям, организациям и частным лицам сотрудничать с Тайваньским фондом за демократию и Фондом международного сотрудничества и развития. Пекин обвинил эти организации в сепаратизме, сообщило правительственное информационное агентство "Синьхуа". Также запрещено сотрудничать с рядом компаний, которые жертвовали деньги этим фондам.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.