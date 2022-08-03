Кирби заявил, что США поддерживают самооборону Тайваня, а не его независимость

Кирби: Мы сказали, что выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны Фото: EPA

"Я бы просто сказал, что мы не поддерживаем независимость Тайваня; мы говорили это раньше. Мы поддерживаем самооборону Тайваня. В соответствии с законом об отношениях с Тайванем мы будем продолжать это делать", – отметил он.

Кирби добавил, что Пелоси имела право посетить Тайвань, а ее визит полностью соответствует политике "единого Китая".

"Мы сказали, что выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны. Мы сказали, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы сказали, как я снова сказал вчера, что мы ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут урегулированы мирными средствами", – подчеркнул он.