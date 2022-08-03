Кирби заявил, что США поддерживают самооборону Тайваня, а не его независимость

"Я бы просто сказал, что мы не поддерживаем независимость Тайваня; мы говорили это раньше. Мы поддерживаем самооборону Тайваня. В соответствии с законом об отношениях с Тайванем мы будем продолжать это делать", – отметил он.
Кирби добавил, что Пелоси имела право посетить Тайвань, а ее визит полностью соответствует политике "единого Китая".
"Мы сказали, что выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны. Мы сказали, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы сказали, как я снова сказал вчера, что мы ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут урегулированы мирными средствами", – подчеркнул он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.
Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.
28 июля Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
Вечером 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, это первый визит спикера Палаты представителей США на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.