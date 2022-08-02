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Спикер Палаты представителей США Пелоси прибыла на Тайвань

Пелоси прибыла на Тайвань
Пелоси прибыла на Тайвань
Фото: EPA

Борт США, на котором находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя.

Трансляцию в Twitter вел Reuters.

Визит 82-летней Пелоси состоялся несмотря на угрозы со стороны Китая.

Это первый визит спикера Палаты представителей США на Тайвань за 25 лет, отмечает CNN. Ожидается, что Пелоси останется в Тайбэе на ночь.

Остановка Пелоси на Тайване не была указана в программе ее поездки в Азию. Возможный визит вызвал предупреждения как со стороны Китая, так и Белого дома.

Администрации президента США Джо Байдена проинформировала спикера Палаты представителей о рисках посещения острова.

"Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии, – написала в Twitter Пелоси. – Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

В то же время спикер Палаты представителей отметила в Twitter, что ее визит на остров "никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов" относительно Тайваня.

"Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво", – добавила Пелоси в Twitter.

Заявление Пелоси, делегации Конгресса США о визите на Тайвань опубликовано на сайте спикера Палаты представителей.

В МИД Китая резко осудили визит Пелоси на Тайвань, отметив, что он послал "неверные сигналы" силам, стремящимся к "независимости Тайваня", сообщил CGTN.

В министерстве добавили, что направили США официальный протест.

"Это серьезное нарушение принципа единого Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая", – заявили в МИД КНР.

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