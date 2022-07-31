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Пелоси с делегацией Конгресса начала турне по Индо-Тихоокеанскому региону. В программе нет визита на Тайвань

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Пелоси с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию
Пелоси с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию
Фото: EPA

В программе турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегации Конгресса нет визита на Тайвань. Расписание офис Пэлоси опубликовал 31 июля.

В сообщении указано, что Пелоси возглавляет делегацию Конгресса во время визитов в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка будет посвящена взаимной "безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе", отметили в офисе.

"Сегодня наша делегация Конгресса отправляется в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем еще больше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление. Под сильным руководством президента [США Джо] Байдена Америка твердо привержена разумному стратегическому взаимодействию в регионе, понимая, что свободный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион имеет решающее значение для процветания нашей страны и всего мира", – сказала она.

28 июля президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял "Закон об отношениях с Тайванем", согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Конгресс США, Тайвань, Сингапур, Нэнси Пелоси
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