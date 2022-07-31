Пелоси с делегацией Конгресса начала турне по Индо-Тихоокеанскому региону. В программе нет визита на Тайвань

В сообщении указано, что Пелоси возглавляет делегацию Конгресса во время визитов в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка будет посвящена взаимной "безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе", отметили в офисе.

"Сегодня наша делегация Конгресса отправляется в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем еще больше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление. Под сильным руководством президента [США Джо] Байдена Америка твердо привержена разумному стратегическому взаимодействию в регионе, понимая, что свободный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион имеет решающее значение для процветания нашей страны и всего мира", – сказала она.

28 июля президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.