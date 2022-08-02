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Китай вывел авианосцы в море перед прилетом на Тайвань спикера Палаты представителей США

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Китайские авианосцы и самолеты находятся у границ Тайваня
Китайские авианосцы и самолеты находятся у границ Тайваня
Фото: EPA

Авианосцы КНР "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты дислокации и вышли в море перед возможным прилетом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает издание China Times 2 августа.

По данным издания, "Ляонин" вышел из порта Циндао 31 июля, а "Шаньдун" был отправлен с места дислокации в городе Санья (остров Хайнань) 1 августа.

Агентство Reuters сообщает также, что китайские военные самолеты летают вблизи линии, отделяющей Тайвань от материкового Китая.

Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй (столица Тайваня) позже во вторник.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

28 июля президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

1 августа источники в правительствах США и Тайваня подтвердили, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посещение Тайваня в рамках своего Индо-Тихоокеанского визита.

Теги: США, Китай, Пентагон, Тайвань, КНР, авианосец, визит, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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