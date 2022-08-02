Китай вывел авианосцы в море перед прилетом на Тайвань спикера Палаты представителей США

По данным издания, "Ляонин" вышел из порта Циндао 31 июля, а "Шаньдун" был отправлен с места дислокации в городе Санья (остров Хайнань) 1 августа.

Агентство Reuters сообщает также, что китайские военные самолеты летают вблизи линии, отделяющей Тайвань от материкового Китая.

Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй (столица Тайваня) позже во вторник.