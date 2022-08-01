CNN: Пелоси все-таки поедет на Тайвань и переночует там

Тайваньский чиновник уточнил, что время точного прибытия Пелоси в столицу Тайваня Тайбей не называется, но известно, что она планирует переночевать на острове.

Представитель США добавил, что чиновники Пентагона работают круглосуточно, "отслеживая любые передвижения китайцев в регионе" и разрабатывая план по обеспечению безопасности главы Палаты представителей.

CNN отмечает, что сегодня официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявляет "о вопиющих политических последствиях" возможного визита. По его словам, Пекин, который считает Тайвань своей частью, "не будет сидеть сложа руки", если почувствует угрозу "суверенитету и территориальной целостности".

Азиатское турне Пелоси с делегацией Конгресса началось 31 июля. В программе, которую ее офис опубликовал 31 июля, указано, что поездка посвящена взаимной "безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе" и включает посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии.