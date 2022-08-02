Сервис Flightradar "лег" из-за полета Пелоси на Тайвань: за самолетом следили более 300 тыс. человек

Самолет Boeing C-40C ВВС США (позывной на FlightRadar24 – SPAR19) вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия) Несмотря на все предупреждения Китая, Пелоси, как ожидалось, прибудет в 22.20 по местному времени в аэропорт Суншань в Тайбэе (Тайвань), где также находится военная база. Позднее сообщалось, что рейс задерживается и посадка ожидается в 23.00 (17.00 по Киеву).
Bloomberg обращает внимание, что официальной информации о пребывании Пелоси на борту этого самолета нет.
Азиатское турне Пелоси с делегацией Конгресса началось 31 июля. В программе, которую ее офис опубликовал 31 июля, указано, что поездка посвящена взаимной "безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе" и включает посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии.
1 августа источники в правительствах США и Тайваня подтвердили, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посещение Тайваня в рамках своего Индо-Тихоокеанского визита.
Вероятный визит Пелоси в Тайвань привел к обострению ситуации в регионе. Китайские государственные СМИ и официальные лица неоднократно предупреждали, что посещение Тайваня американским политиком будет иметь последствия. В частности, 2 августа Китай начал военные учения в провинции, находящейся ближе всего к Тайваню, вывел в море авианосцы и поднял истребители.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.
Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.
28 июля президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.