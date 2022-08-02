Сервис Flightradar "лег" из-за полета Пелоси на Тайвань: за самолетом следили более 300 тыс. человек

Самолет Boeing C-40C ВВС США (позывной на FlightRadar24 – SPAR19) вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия) Несмотря на все предупреждения Китая, Пелоси, как ожидалось, прибудет в 22.20 по местному времени в аэропорт Суншань в Тайбэе (Тайвань), где также находится военная база. Позднее сообщалось, что рейс задерживается и посадка ожидается в 23.00 (17.00 по Киеву).

Bloomberg обращает внимание, что официальной информации о пребывании Пелоси на борту этого самолета нет.

Азиатское турне Пелоси с делегацией Конгресса началось 31 июля. В программе, которую ее офис опубликовал 31 июля, указано, что поездка посвящена взаимной "безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе" и включает посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии.

1 августа источники в правительствах США и Тайваня подтвердили, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посещение Тайваня в рамках своего Индо-Тихоокеанского визита.

Вероятный визит Пелоси в Тайвань привел к обострению ситуации в регионе. Китайские государственные СМИ и официальные лица неоднократно предупреждали, что посещение Тайваня американским политиком будет иметь последствия. В частности, 2 августа Китай начал военные учения в провинции, находящейся ближе всего к Тайваню, вывел в море авианосцы и поднял истребители.