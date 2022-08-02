В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США

Заявление МИД КНР 2 августа процитировал CGTN.

"Это серьезное нарушение принципа единого Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая", – отметили в МИД КНР.

В министерстве также добавили, что направили США официальный протест.

"В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Там указали, что США взяли на себя обязательства в отношении китайско-американских отношений, в частности в совместном коммюнике об установлении дипотношений Штаты признали правительство КНР "единственным законным правительством Китая", при этом народ США "будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня".

"Конгресс как часть власти США обязан строго соблюдать политику США в отношении единого Китая и воздерживаться от каких-либо официальных обменов с тайваньским регионом Китая. Китай всегда выступал против визита на Тайвань членов Конгресса США, и исполнительная власть США обязана остановить такой визит", – заявили в МИД КНР.

В ведомстве пригрозили, что более 1,4 млрд китайцев "твердо намерены решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность" КНР.

"Китай обязательно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США, – говорится в заявлении. – Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и никакая другая страна не имеет права выступать в качестве судьи по тайваньскому вопросу".

82-летняя Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, это первый визит спикера Палаты представителей США на остров за 25 лет. Ожидается, что Пелоси останется в Тайбэе на ночь.

Пелоси после посадки в аэропорту Тайбэя отметила в Twitter, что визит делегации Конгресса США на Тайвань "свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии". При этом спикер Палаты представителей указала, что ее визит на остров "никоим образом не противоречит давней политике США" относительно Тайваня.

Перед прилетом Пелоси на остров покинули порты дислокации и вышли в море авианосцы КНР "Ляонин" и "Шаньдун".