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В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США

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Борт, на котором находилась Пелоси, 2 августа приземлился в аэропорту Тайбэя
Борт, на котором находилась Пелоси, 2 августа приземлился в аэропорту Тайбэя
Фото: EPA

В министерстве иностранных дел Китая "решительно осудили" визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, отметив, что он послал "неверные сигналы" силам, стремящимся к "независимости Тайваня".

Заявление МИД КНР 2 августа процитировал CGTN.

"Это серьезное нарушение принципа единого Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая", – отметили в МИД КНР.

В министерстве также добавили, что направили США официальный протест.

"В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Там указали, что США взяли на себя обязательства в отношении китайско-американских отношений, в частности в совместном коммюнике об установлении дипотношений Штаты признали правительство КНР "единственным законным правительством Китая", при этом народ США "будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня".

"Конгресс как часть власти США обязан строго соблюдать политику США в отношении единого Китая и воздерживаться от каких-либо официальных обменов с тайваньским регионом Китая. Китай всегда выступал против визита на Тайвань членов Конгресса США, и исполнительная власть США обязана остановить такой визит", – заявили в МИД КНР.

В ведомстве пригрозили, что более 1,4 млрд китайцев "твердо намерены решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность" КНР.

"Китай обязательно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США, – говорится в заявлении. – Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и никакая другая страна не имеет права выступать в качестве судьи по тайваньскому вопросу".

82-летняя Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, это первый визит спикера Палаты представителей США на остров за 25 лет. Ожидается, что Пелоси останется в Тайбэе на ночь.

Пелоси после посадки в аэропорту Тайбэя отметила в Twitter, что визит делегации Конгресса США на Тайвань "свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии". При этом спикер Палаты представителей указала, что ее визит на остров "никоим образом не противоречит давней политике США" относительно Тайваня.

Перед прилетом Пелоси на остров покинули порты дислокации и вышли в море авианосцы КНР "Ляонин" и "Шаньдун".

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

28 июля Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне напряжения между странами в связи с распространенной в СМИ информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

1 августа источники в правительствах США и Тайваня подтвердили, что Пелоси планирует посещение Тайваня в рамках своего Индо-Тихоокеанского визита.

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