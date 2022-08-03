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Пелоси покинула Тайбэй, подтвердив "непоколебимую поддержку" США тайваньской демократии

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Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина
Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси 3 августа покинула Тайвань, борт США вылетел из аэропорта Суншань в Тайбэе.

Прямую трансляцию в Twitter вело агентство Reuters.

В ходе визита на остров Пелоси провела встречу с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщила спикер Палаты представителей в Twitter.

"Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", – отметила Пелоси.

Инвэнь подчеркнула в Twitter, что визит Пелоси на Тайвань "посылает миру сигнал о том, что демократии вместе перед лицом общих проблем".

Незадолго до вылета в Южную Корею Пелоси написала в Twitter, что делегация Конгресса США "подтвердила… непоколебимую поддержку тайваньской демократии".

В общей сложности делегация США провела на Тайване менее 24 часов, посчитало The Washington Post.

Визит Пелоси означает, что Тайвань готовится к еще большему экономическому и военному возмездию со стороны Пекина – до 7 августа китайская армия проведет учения вокруг острова, кроме того, Китай приостановил экспорт песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы с острова, указало издание.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

Теги: США, Китай, демократия, аэропорт, Конгресс США, Тайвань, КНР, остров, Цай Инвэнь, визит, Палата представителей, Нэнси Пелоси, спикер
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