Пелоси покинула Тайбэй, подтвердив "непоколебимую поддержку" США тайваньской демократии

Прямую трансляцию в Twitter вело агентство Reuters.
LIVE: Nancy Pelosi departs Taiwan https://t.co/5ymVXI4fd0— Reuters (@Reuters) August 3, 2022
В ходе визита на остров Пелоси провела встречу с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщила спикер Палаты представителей в Twitter.
"Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", – отметила Пелоси.
Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022
We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x
Инвэнь подчеркнула в Twitter, что визит Пелоси на Тайвань "посылает миру сигнал о том, что демократии вместе перед лицом общих проблем".
A pleasure to meet with @SpeakerPelosi & recognise her longstanding support for #Taiwan. Your visit not only reflects strong #US congressional support for bilateral ties – it also sends a message to the world that democracies stand together in the face of common challenges. pic.twitter.com/Qu0qud3106— * Tsai Ing-wen (@iingwen) August 3, 2022
Незадолго до вылета в Южную Корею Пелоси написала в Twitter, что делегация Конгресса США "подтвердила… непоколебимую поддержку тайваньской демократии".
В общей сложности делегация США провела на Тайване менее 24 часов, посчитало The Washington Post.
Визит Пелоси означает, что Тайвань готовится к еще большему экономическому и военному возмездию со стороны Пекина – до 7 августа китайская армия проведет учения вокруг острова, кроме того, Китай приостановил экспорт песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы с острова, указало издание.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.