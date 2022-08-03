Пелоси покинула Тайбэй, подтвердив "непоколебимую поддержку" США тайваньской демократии

Прямую трансляцию в Twitter вело агентство Reuters.

LIVE: Nancy Pelosi departs Taiwan https://t.co/5ymVXI4fd0 — Reuters (@Reuters) August 3, 2022

В ходе визита на остров Пелоси провела встречу с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщила спикер Палаты представителей в Twitter.

"Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", – отметила Пелоси.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.



We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Инвэнь подчеркнула в Twitter, что визит Пелоси на Тайвань "посылает миру сигнал о том, что демократии вместе перед лицом общих проблем".

A pleasure to meet with @SpeakerPelosi & recognise her longstanding support for #Taiwan. Your visit not only reflects strong #US congressional support for bilateral ties – it also sends a message to the world that democracies stand together in the face of common challenges. pic.twitter.com/Qu0qud3106 — * Tsai Ing-wen (@iingwen) August 3, 2022

Незадолго до вылета в Южную Корею Пелоси написала в Twitter, что делегация Конгресса США "подтвердила… непоколебимую поддержку тайваньской демократии".

В общей сложности делегация США провела на Тайване менее 24 часов, посчитало The Washington Post.

Визит Пелоси означает, что Тайвань готовится к еще большему экономическому и военному возмездию со стороны Пекина – до 7 августа китайская армия проведет учения вокруг острова, кроме того, Китай приостановил экспорт песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы с острова, указало издание.