Армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Министерство обороны заявляет, что учения должны "защитить суверенитет" Китая на фоне приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси Фото: ЕРА

Они пройдут на севере, юго-западе и юго-востоке острова, говорится в сообщении. В учениях будут задействованы авиация и флот, планируются "дальнобойные артиллерийские стрельбы Тайваньском проливе и испытательные стрельбы обычными ракетами в морских районах к востоку от острова", пишет Global times.

Представитель министерства обороны Китая, которого оно цитирует, заявил, что начнет серию целенаправленных военных операций, чтобы противостоять визиту [спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси] Пелоси на остров Тайвань и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны".

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022