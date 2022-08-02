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Армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Министерство обороны заявляет, что учения должны "защитить суверенитет" Китая на фоне приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси
Министерство обороны заявляет, что учения должны "защитить суверенитет" Китая на фоне приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси 
Фото: ЕРА

Армия Китая проведет масштабные учения вокруг острова Тайвань с 2 по 7 августа. Об этом сообщило в Twitter государственное издание Global times.

Они пройдут на севере, юго-западе и юго-востоке острова, говорится в сообщении. В учениях  будут задействованы авиация и флот, планируются "дальнобойные артиллерийские стрельбы Тайваньском проливе и испытательные стрельбы обычными ракетами в морских районах к востоку от острова", пишет Global times.

Представитель министерства обороны Китая, которого оно цитирует, заявил, что начнет серию целенаправленных военных операций, чтобы противостоять визиту [спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси] Пелоси на остров Тайвань и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны".

Контекст:

82-летняя Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа,  несмотря на угрозы Китая, который не признает автономии острова и считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей США на остров за 25 лет.

В Министерстве иностранных дел Китая "решительно осудили" визит спикера Палаты представителей в Тайбэй, отметив, что он послал "неверные сигналы" силам, стремящимся к "независимости Тайваня", заявление МИД КНР 2 августа процитировал CGTN.

"Это серьезное нарушение принципа единого Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая", – отметили в МИД КНР.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. 

28 июля Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

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