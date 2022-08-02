Армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Они пройдут на севере, юго-западе и юго-востоке острова, говорится в сообщении. В учениях будут задействованы авиация и флот, планируются "дальнобойные артиллерийские стрельбы Тайваньском проливе и испытательные стрельбы обычными ракетами в морских районах к востоку от острова", пишет Global times.
Представитель министерства обороны Китая, которого оно цитирует, заявил, что начнет серию целенаправленных военных операций, чтобы противостоять визиту [спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси] Пелоси на остров Тайвань и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны".
PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022
82-летняя Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на угрозы Китая, который не признает автономии острова и считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей США на остров за 25 лет.
В Министерстве иностранных дел Китая "решительно осудили" визит спикера Палаты представителей в Тайбэй, отметив, что он послал "неверные сигналы" силам, стремящимся к "независимости Тайваня", заявление МИД КНР 2 августа процитировал CGTN.
"Это серьезное нарушение принципа единого Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая", – отметили в МИД КНР.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова.
28 июля Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Тогда в Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.