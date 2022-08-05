Китай ввел санкции против спикера Палаты представителей США и ее родственников

"Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность и решительное сопротивление Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая", – заявили в МИД.

Министерство считает, что визит Пелоси "серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, попирает принцип одного Китая, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива".

"В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решает ввести санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи согласно соответствующим законам КНР", – заключили в МИД.