Китай ввел санкции против спикера Палаты представителей США и ее родственников

"Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность и решительное сопротивление Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая", – заявили в МИД.
Министерство считает, что визит Пелоси "серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, попирает принцип одного Китая, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива".
"В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решает ввести санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи согласно соответствующим законам КНР", – заключили в МИД.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.