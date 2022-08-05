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Китай ввел санкции против спикера Палаты представителей США и ее родственников

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В Пекине сочли провокационными действия спикера Палаты представителей США
В Пекине сочли провокационными действия спикера Палаты представителей США
Фото:ЕРА

Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань. Об этом 5 августа сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность и решительное сопротивление Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая", – заявили в МИД.

Министерство считает, что визит Пелоси "серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, попирает принцип одного Китая, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива".

"В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решает ввести санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи согласно соответствующим законам КНР", – заключили в МИД.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

Теги: США, Китай, санкции, Пекин, Тайвань, Нэнси Пелоси
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