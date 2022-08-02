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США заявили об убийстве главаря "Аль-Каиды" аль-Завахири

США заявили об убийстве главаря "Аль-Каиды" аль-Завахири / ГОРДОН

Фото: EPA

Вечером 1 августа президент США Джо Байден объявил об убийстве главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири. Заявление Байдена транслировалось на канале Белого дома в YouTube.

Президент США рассказал, что спецоперация была проведена 30 июля в столице Афганистана Кабуле. 

Байден назвал аль-Завахири ближайшим соратником первого главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и отметил, что аль-Завахири руководил группировкой в течение 11 лет после убийства бен Ладена.

На брифинге Байден перечислил крупые террористические акты, к которым, по данным США, был причастен аль-Завахири: это теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибло 2977 человек; взрывы на борту миноносца USS Cole в 2000 году, когда погибло 17 американских моряков; взрывы в посольствах США в Африке (в Кении и Танзании) в 1998 году, во время которых погибло 224 человека.

"Теперь правосудие восторжествовало. И этого лидера террористов больше нет. Людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы", – сказал Байден.

Он не привел подробности спецоперации, отметив лишь, что аль-Завахири погиб в результате авиаудара. 

Новость дополняется. 


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Аль-Каида, Афганистан, Усама бен Ладен, Айман аз-Завахири
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