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Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые после визита Пелоси

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Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня
Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня
Фото: ЕРА

Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом 7 августа сообщила британская газета The Guardian.

Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.

Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать "историческую задачу воссоединения" Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в воскресенье зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.

Контекст:

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.

В этот же день министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит Пелоси. В частности, Пекин приостанавливает диалог военных командующих США и КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Теги: США, Китай, военные учения, Тайвань, самолеты, остров, визит, Нэнси Пелоси, корабли
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