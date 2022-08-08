Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые после визита Пелоси

Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.
В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.
Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать "историческую задачу воссоединения" Китая.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что в воскресенье зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.
5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.
В этот же день министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит Пелоси. В частности, Пекин приостанавливает диалог военных командующих США и КНР.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.