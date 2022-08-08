Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые после визита Пелоси

Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.

Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать "историческую задачу воссоединения" Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в воскресенье зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.