Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Учения с боевыми стрельбами будут проводиться в шести районах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. До их окончания гражданские корабли и самолеты не должны заходить в указанные морские районы и воздушное пространство.

Телеканал заявляет, что учения "являются суровым сдерживающим фактором против эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу".

Британская газета The Guardian пишет, что руководство Тайваня обвинило Китай в блокаде – зоны, закрытые для учений, прилегают к важным портам. По данным правительства Тайваня, из-за проведения стрельб нарушена работа 18 международных авиационных маршрутов, проходящих через регион.

Власти Тайваня также заявили, что китайские военные корабли и самолеты несколько раз нарушили медианную линию – формальную границу между Китаем и Тайванем, – однако тайваньские вооруженные силы вынудили их отойти.