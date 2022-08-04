Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Учения с боевыми стрельбами будут проводиться в шести районах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. До их окончания гражданские корабли и самолеты не должны заходить в указанные морские районы и воздушное пространство.
Телеканал заявляет, что учения "являются суровым сдерживающим фактором против эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу".
Британская газета The Guardian пишет, что руководство Тайваня обвинило Китай в блокаде – зоны, закрытые для учений, прилегают к важным портам. По данным правительства Тайваня, из-за проведения стрельб нарушена работа 18 международных авиационных маршрутов, проходящих через регион.
Власти Тайваня также заявили, что китайские военные корабли и самолеты несколько раз нарушили медианную линию – формальную границу между Китаем и Тайванем, – однако тайваньские вооруженные силы вынудили их отойти.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Проведя на Тайване менее 24 часов, 3 августа Пелоси и делегация США покинули остров. После этого Китай прекратил ввоз рыбы и апельсинов с Тайваня, а также остановил экспорт песка.