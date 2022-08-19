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Президент Индонезии говорит, что Путин лично собирается на саммит G20. Зеленский туда тоже приглашен

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18 августа Видодо и Путин обсуждали G20 по телефону Bloomberg
18 августа Видодо и Путин обсуждали G20 по телефону – Bloomberg
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин намерен лично присутствовать на встречах саммита G20, который пройдет в ноябре на острове Бали в Индонезии. Об этом президент этой страны Джоко Видодо сообщил в интервью Bloomberg New.

По его словам, глава председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин также планирует быть на саммите.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", –  сказал президент Индонезии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев агентству, но другое официальное лицо, знакомое с ситуацией, подтвердило Bloomberg, что Путин 18 августа обсудил по телефону с Видодо планирует посетить встречу лично.

18 августа посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил РИА "Новости", что Джакарта готова организовать встречу Путина с президентом США Джо Байденом. Он выразил стремление страны способствовать установлению контакта между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также приглашен на саммит, после встречи с Видодо в Киеве 29 июня заявил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Контекст:

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".

Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.

Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomber

Теги: Владимир Путин, США, Украина, Индонезия, Джо Байден, переговоры, Владимир Зеленский, Бали, Джоко Видодо, саммит G20
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