Президент Индонезии говорит, что Путин лично собирается на саммит G20. Зеленский туда тоже приглашен

По его словам, глава председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин также планирует быть на саммите.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – сказал президент Индонезии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев агентству, но другое официальное лицо, знакомое с ситуацией, подтвердило Bloomberg, что Путин 18 августа обсудил по телефону с Видодо планирует посетить встречу лично.

18 августа посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил РИА "Новости", что Джакарта готова организовать встречу Путина с президентом США Джо Байденом. Он выразил стремление страны способствовать установлению контакта между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также приглашен на саммит, после встречи с Видодо в Киеве 29 июня заявил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.