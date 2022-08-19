Президент Индонезии говорит, что Путин лично собирается на саммит G20. Зеленский туда тоже приглашен

По его словам, глава председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин также планирует быть на саммите.
"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – сказал президент Индонезии.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев агентству, но другое официальное лицо, знакомое с ситуацией, подтвердило Bloomberg, что Путин 18 августа обсудил по телефону с Видодо планирует посетить встречу лично.
18 августа посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил РИА "Новости", что Джакарта готова организовать встречу Путина с президентом США Джо Байденом. Он выразил стремление страны способствовать установлению контакта между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский, который также приглашен на саммит, после встречи с Видодо в Киеве 29 июня заявил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".
Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.
Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomber