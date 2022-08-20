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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и наносит удары по украинским городам

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Зеленский: Ни один убийца не скроется
Зеленский: Ни один убийца не скроется
Фото: EPA

Российские обстрелы Украины не останутся без ответа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов Украины, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам со стороны России. Харьков, Николаев, все города Донбасса, Днепропетровской, Запорожской областей... Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и наносит эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется", – заявил он.

По словам Зеленского, "все, что террористы пытаются оставить в развалинах", будет восстановлено.

"Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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