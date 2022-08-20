Зеленский: Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и наносит удары по украинским городам

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов Украины, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам со стороны России. Харьков, Николаев, все города Донбасса, Днепропетровской, Запорожской областей... Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и наносит эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется", – заявил он.

По словам Зеленского, "все, что террористы пытаются оставить в развалинах", будет восстановлено.

"Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", – подчеркнул глава государства.