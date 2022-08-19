Россия снова обстреляла университет имени Петра Могилы в Николаеве – Сенкевич

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300", – написал он и опубликовало фото разрушений.
По словам Сенкевича, сейчас на месте обстрела работают спасатели. О предыдущей атаке россиян на университет он информировал 17 августа.
А 9 августа мэр Николаева развенчивал российские фейки об учебном учреждении – российское минобороны заявляло, что на территории университета якобы базируются военные и размещена военная техника и боеприпасы. Сенкевич публиковал видео, на котором показано, что это не так – в университете шел набор студентов, работала приемная комиссия.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.