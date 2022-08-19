Россия снова обстреляла университет имени Петра Могилы в Николаеве – Сенкевич

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300", – написал он и опубликовало фото разрушений.

По словам Сенкевича, сейчас на месте обстрела работают спасатели. О предыдущей атаке россиян на университет он информировал 17 августа.

А 9 августа мэр Николаева развенчивал российские фейки об учебном учреждении – российское минобороны заявляло, что на территории университета якобы базируются военные и размещена военная техника и боеприпасы. Сенкевич публиковал видео, на котором показано, что это не так – в университете шел набор студентов, работала приемная комиссия.