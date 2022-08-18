Обстрел Николаева. Один человек погиб, двое – получили ранения

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", – заявил городской голова.

По его словам, сейчас проводится сбор подробной информации о последствиях обстрелов со стороны российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)