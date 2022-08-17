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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили двумя ракетами в Черноморский национальный университет в Николаеве – мэр

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Минобороны РФ "анонсировало" удар по вузу, заявляя, что там якобы есть украинские военные
Минобороны РФ "анонсировало" удар по вузу, заявляя, что там якобы есть украинские военные
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В ночь 17 августа российские оккупационные войска обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в Николаеве. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Ночью Сенкевич написал в Telegram, что в городе раздались мощные взрывы – было попадание в гражданские объекты, повреждены жилые дома. На место выехали экстренные службы. 

Утром мэр опубликовал подробности.

"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку... Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты", – написал он.

Мэр отметил, что обломками и ударной волной также повреждены дома напротив учебного заведения. 

По словам Сенкевича, недавно министерство обороны России заявляло, что на территории этого вуза и школы №16 якобы базируются военные и есть склады боеприпасов или техники.

"Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы", – написал Сенкевич. 

Однако, подчеркнул он, российские террористы, прикрываясь своей пропагандой, продолжают разрушать учебные заведения Украины.

По словам мэра, в момент обстрела в университете находился только охранник, он не пострадал. 

Сотрудники коммунальных служб города расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

В числе прочего, российские ракеты разрушили в Николаеве уже несколько университетов

Теги: Николаев, министерство обороны РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, вузы
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