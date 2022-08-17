Оккупанты ударили двумя ракетами в Черноморский национальный университет в Николаеве – мэр

Минобороны РФ "анонсировало" удар по вузу, заявляя, что там якобы есть украинские военные Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Ночью Сенкевич написал в Telegram, что в городе раздались мощные взрывы – было попадание в гражданские объекты, повреждены жилые дома. На место выехали экстренные службы.

Утром мэр опубликовал подробности.

"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку... Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты", – написал он.

Мэр отметил, что обломками и ударной волной также повреждены дома напротив учебного заведения.

По словам Сенкевича, недавно министерство обороны России заявляло, что на территории этого вуза и школы №16 якобы базируются военные и есть склады боеприпасов или техники.

"Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы", – написал Сенкевич.

Однако, подчеркнул он, российские террористы, прикрываясь своей пропагандой, продолжают разрушать учебные заведения Украины. По словам мэра, в момент обстрела в университете находился только охранник, он не пострадал. Сотрудники коммунальных служб города расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта. Война России против Украины. Главное (обновляется)