Оккупанты ударили двумя ракетами в Черноморский национальный университет в Николаеве – мэр

Ночью Сенкевич написал в Telegram, что в городе раздались мощные взрывы – было попадание в гражданские объекты, повреждены жилые дома. На место выехали экстренные службы.
Утром мэр опубликовал подробности.
"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку... Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты", – написал он.
Мэр отметил, что обломками и ударной волной также повреждены дома напротив учебного заведения.
По словам Сенкевича, недавно министерство обороны России заявляло, что на территории этого вуза и школы №16 якобы базируются военные и есть склады боеприпасов или техники.
"Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы", – написал Сенкевич.
Однако, подчеркнул он, российские террористы, прикрываясь своей пропагандой, продолжают разрушать учебные заведения Украины.
По словам мэра, в момент обстрела в университете находился только охранник, он не пострадал.
Сотрудники коммунальных служб города расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
В числе прочего, российские ракеты разрушили в Николаеве уже несколько университетов.