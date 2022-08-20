Зеленский: Чем дольше государство-террорист РФ будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше там не будет стабильности

"Стоит сегодня обратить внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики. Вновь ограничивается поставка газа в Германию через первый "Северный поток", и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через "Северный поток – 2". Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно", – заявил он.
По словам президента, "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности".
"И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", – сказал Зеленский.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.
19 августа "Газпром" заявил, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".