Зеленский: Чем дольше государство-террорист РФ будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше там не будет стабильности

Зеленский: "Потоки" нужны России, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом Фото: EPA

"Стоит сегодня обратить внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики. Вновь ограничивается поставка газа в Германию через первый "Северный поток", и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через "Северный поток – 2". Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно", – заявил он.

По словам президента, "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности".

"И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", – сказал Зеленский.