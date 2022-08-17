Если Россия прекратит поставки, газа в Германии хватит менее чем на три месяца – глава немецкого сетевого агентства

По словам Мюллера, сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%. В случае прекращения поставок из России газа в Германии хватит на 2,5 месяца, при условии, что страна заполнит свои газохранилища к ноябрю на 95%, а эту цель Мюллер назвал "труднодостижимой".
Он прогнозирует, что в лучшем случае властям удастся заполнить до указанной отметки три четверти немецких газохранилищ.
В связи с этим правительство Германии призвало своих жителей снизить потребление газа, предупредило о нормировании и ввело налог на использование газа.
На фоне вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
В связи с этим Европейская комиссия представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.