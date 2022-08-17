Если Россия прекратит поставки, газа в Германии хватит менее чем на три месяца – глава немецкого сетевого агентства

По словам Мюллера, сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%. В случае прекращения поставок из России газа в Германии хватит на 2,5 месяца, при условии, что страна заполнит свои газохранилища к ноябрю на 95%, а эту цель Мюллер назвал "труднодостижимой".

Он прогнозирует, что в лучшем случае властям удастся заполнить до указанной отметки три четверти немецких газохранилищ.

В связи с этим правительство Германии призвало своих жителей снизить потребление газа, предупредило о нормировании и ввело налог на использование газа.