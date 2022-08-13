Иногда такие кризисы нужны – посол ФРГ в Украине о возможном прекращении поставок российского газа в Евросоюз

"Немцы действительно на стороне Украины и хотят, чтобы она победила в этой войне. В то же время мы имеем и свои экономические проблемы – не только из-за войны, но и из-за многих решений, которые были приняты ранее. Мы действительно осознали, что наша зависимость от импорта российских энергоносителей была слишком велика, и сейчас активно работаем над тем, чтобы ее устранить", – сказала она.

Посол выразила уверенность, что в Германии "осень не будет холодной, но всем нужно будет быстрее принимать душ и снизить температуру на термостате на один-два градуса".

"То есть это будет такое совместное усилие, чтобы преодолеть трудности, которые будут и у нас. [...] По моему мнению, через некоторое время произойдет полная остановка поставок российского газа в Европу", – считает Фельдгузен.

По ее словам, "можно найти всегда" людей, которые будут жаловаться на снижение комфорта. Посол привела пример со своей матерью, которая "сначала тоже немного ворчала, что ей в комнате нужна температура 24 градуса", но ей объяснили, что "у нее есть теплый свитер".

"Большинство немцев на стороне Украины, и они легко пойдут на то, чтобы снизить температуру в помещении. Это не значит, что мы замерзнем – наши газохранилища заполнены где-то на 75%, климат изменился так, что в Германии стало теплее. Я уверена, что мы переживем эту зиму без проблем и сможем работать над тем, чтобы действительно уменьшить зависимость от российского газа", – объяснила Фельдгузен.

На вопрос, устоит ли Германия в случае полного прекращения Россией поставок газа, она ответила, что уже активно строятся два новых терминала сжиженного газа.

"Иногда такие кризисы нужны, чтобы быстрее реагировать и быстрее делать то, что мы уже планируем я не знаю сколько лет. Германия всегда была первой в сфере возобновляемой энергетики, просто наша промышленность очень мощная и требует очень много энергии. Но мы уже давно работаем на возобновляемой энергии, и война в Украине дала нам толчок поскорее изменить источники энергетического импорта и вообще видение, с какими источниками энергии мы хотим жить", – подчеркнула посол.