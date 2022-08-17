Правительство Германии опровергло информацию о намерении отложить закрытие последних трех АЭС – СМИ

15 августа The Wall Street Journal опубликовала информацию со ссылкой на неназванных официальных лиц о том, что последние три электростанции продолжат эксплуатировать этой зимой. Причиной назван дефицит энергии, вызванный ограничениями поставок газа из РФ.

Источник Reuters заявил, что эта информация "не имеет под собой никакой фактической основы" и правительство еще не решило, что делать с АЭС. По его словам, это станет понятно по итогам проведения стресс-тестов.