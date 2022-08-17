Правительство Германии опровергло информацию о намерении отложить закрытие последних трех АЭС – СМИ

15 августа The Wall Street Journal опубликовала информацию со ссылкой на неназванных официальных лиц о том, что последние три электростанции продолжат эксплуатировать этой зимой. Причиной назван дефицит энергии, вызванный ограничениями поставок газа из РФ.
Источник Reuters заявил, что эта информация "не имеет под собой никакой фактической основы" и правительство еще не решило, что делать с АЭС. По его словам, это станет понятно по итогам проведения стресс-тестов.
В Германии с 2000 года вступил в силу мораторий на строительство новых атомных электростанций. Позднее немецкое правительство приняло решение полностью отказаться от использования ядерной энергии. В 2011 году Бундестаг утвердил план поэтапного закрытия атомных электростанций. Последняя АЭС в стране должна быть выведена из эксплуатации к концу 2022 года. До конца 2021 года были закрыты три из шести АЭС Германии.
26 июля на заседании кабмина премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года.
Против закрытия АЭС выступил министр экономики ФРГ Хьюберт Айвангер. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он призвал также возобновить работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций.
3 августа 2022 Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что закрытие АЭС придется отложить из-за проблем с поставками российского газа.