Германия отказалась от половины своих атомных электростанций

Три закрытых реактора начали вырабатывать электроэнергию в середине 1980-х годов, они на протяжении почти четырех десятилетий обеспечивали электричеством миллионы немецких семей. Одна из АЭС – Брокдорф, расположенная в 40 км от Гамбурга, стала центром антиядерных протестов, вызванных Чернобыльской катастрофой 1986 года в СССР. Две другие закрытые АЭС – в 40 км от Ганновера и в 80 км от Мюнхена.

Станции закрыты, несмотря на то, что в Германии звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии в связи с тем, что работающие АЭС производят относительно мало углекислого газа. Сторонники атомной энергии утверждают, что она может помочь Германии сократить выбросы парниковых газов.