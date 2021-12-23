Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок – ГБР

По предварительным данным, незаконная добыча песка осуществлялась в 2018–2021 годах в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя Хмельницкой АЭС и нанесла ущерб государству в размере 78 млн грн.

Во время обысков были изъяты бухгалтерские и налоговые документы, проектная документация по разработке и добыче полезных ископаемых, а также записи с данными "черной бухгалтерии".

"Незаконное использование недр государственного значения могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера", – отметили в ГБР.

ВИДЕО

Видео: Державне бюро розслідувань / YouТube