СБУ разоблачила незаконную добычу базальта. Убытки государства составили более 70 млн грн

Подпольные карьеры были обустроены в Ровенской области. Злоумышленники грузовиками вывозили горные породы с месторождений для сбыта на черном рынке. По предварительной оценке экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 70 млн грн. Размер ущерба, нанесенного окружающей среде, устанавливается.

"Нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе. Горные породы они сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", – отметили в релизе.

Во время обысков по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также в офисах коммерческого предприятия правоохранители обнаружили:

компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

семь транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

большие суммы наличных денег;

гранату Ф-1 с запалом;

более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;

незарегистрированное стрелковое оружие.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.