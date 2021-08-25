СБУ разоблачила схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию опорной больницы в Черкасской области

"В коррупции разоблачены чиновники одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации. Злоумышленники присвоили деньги, предусмотренные на капитальный ремонт опорной больницы региона", – говорится в сообщении.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн.

СБУ установила, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения. Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта подозреваемые вывели в тень. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

По материалам СБУ, двум чиновникам облгосадминистрации сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.