Большинство лидеров G7 примут участие в саммите Крымской платформы в этом году – МИД

По ее словам, свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
География участников саммита расширяется, отметила Джапарова. По ее словам, в этом году среди участников будут страны Латинской Америки. Подтверждения об участии МИД получает ежедневно, добавила она.
В Офисе президента Украины сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подано уже 48 заявок, в том числе приглашены представители государств Азии, Латинской Америки и Африки.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.