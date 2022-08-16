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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Большинство лидеров G7 примут участие в саммите Крымской платформы в этом году – МИД

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В этом году саммит Крымской платформы пройдет онлайн
В этом году саммит Крымской платформы пройдет онлайн
Фото: resident.gov.ua

Большинство лидеров "Большой семерки" (G7) примут участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в онлайн-формате в августе. Об этом в эфире проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

География участников саммита расширяется, отметила Джапарова. По ее словам, в этом году среди участников будут страны Латинской Америки. Подтверждения об участии МИД получает ежедневно, добавила она. 

В Офисе президента Украины сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подано уже 48 заявок, в том числе приглашены представители государств Азии, Латинской Америки и Африки.

Контекст:

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. 

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джастин Трюдо, Эмине Джапарова, Крымская платформа, Фумио Кисида, Олаф Шольц
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