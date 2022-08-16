Большинство лидеров G7 примут участие в саммите Крымской платформы в этом году – МИД

В этом году саммит Крымской платформы пройдет онлайн Фото: resident.gov.ua

По ее словам, свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

География участников саммита расширяется, отметила Джапарова. По ее словам, в этом году среди участников будут страны Латинской Америки. Подтверждения об участии МИД получает ежедневно, добавила она.

В Офисе президента Украины сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подано уже 48 заявок, в том числе приглашены представители государств Азии, Латинской Америки и Африки.