Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Координационный совет создан "в целях содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного государству Украины, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы".

Предложения о персональном составе совета Зеленский поручил сделать в течение месяца, этим должен заняться глава Офиса президента Андрей Ермак.

В положении о консультативном совете по Крыму, подписанном Ермаком, указано, что его возглавляет президент, а секретарь – постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым.

Также в состав совета на постоянной основе входят: глава Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заместители главы ОП, первый заместитель постпреда президента в АРК, директор Национального института стратегических исследований, два вице-премьер-министра, министр иностранных дел, министр культуры и информационной политики, министр инфраструктуры, ряд заместителей министров и глава Службы безопасности Украины.

Еще ряд должностных лиц, в том числе генеральный прокурор и глава Меджлиса крымскотатарского народа, привлекаются "по согласию".

"В состав консультативного совета могут быть включены представители других государственных органов, а также представительные органы коренных народов Украины, иностранные эксперты", – сказано в положении.