ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Указ Зеленский подписал 15 августа
Указ Зеленский подписал 15 августа
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

В Украине создается консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма и Севастополя. Указ об этом подписал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

Координационный совет создан "в целях содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного государству Украины, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы".

Предложения о персональном составе совета Зеленский поручил сделать в течение месяца, этим должен заняться глава Офиса президента Андрей Ермак.

В положении о консультативном совете по Крыму, подписанном Ермаком, указано, что его возглавляет президент, а секретарь – постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым.

Также в состав совета на постоянной основе входят: глава Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заместители главы ОП, первый заместитель постпреда президента в АРК, директор Национального института стратегических исследований, два вице-премьер-министра, министр иностранных дел, министр культуры и информационной политики, министр инфраструктуры, ряд заместителей министров и глава Службы безопасности Украины.

Еще ряд должностных лиц, в том числе генеральный прокурор и глава Меджлиса крымскотатарского народа, привлекаются "по согласию".

"В состав консультативного совета могут быть включены представители других государственных органов, а также представительные органы коренных народов Украины, иностранные эксперты", – сказано в положении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, оккупация, указ, Владимир Зеленский, саммит, реинтеграция, президент, Андрей Ермак, консультативный совет, Крымская платформа, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди як кораблі". Видео
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (105579)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (36234)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21127)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (19383)
5
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (17697)
6
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16101) G
7
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15443)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12344)
 
 
 
 