Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Координационный совет создан "в целях содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного государству Украины, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы".
Предложения о персональном составе совета Зеленский поручил сделать в течение месяца, этим должен заняться глава Офиса президента Андрей Ермак.
В положении о консультативном совете по Крыму, подписанном Ермаком, указано, что его возглавляет президент, а секретарь – постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым.
Также в состав совета на постоянной основе входят: глава Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заместители главы ОП, первый заместитель постпреда президента в АРК, директор Национального института стратегических исследований, два вице-премьер-министра, министр иностранных дел, министр культуры и информационной политики, министр инфраструктуры, ряд заместителей министров и глава Службы безопасности Украины.
Еще ряд должностных лиц, в том числе генеральный прокурор и глава Меджлиса крымскотатарского народа, привлекаются "по согласию".
"В состав консультативного совета могут быть включены представители других государственных органов, а также представительные органы коренных народов Украины, иностранные эксперты", – сказано в положении.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".