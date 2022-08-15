Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы

Об этом 15 августа сообщается в Twitter платформы.
"Спасибо Джастину Трюдо за подтверждение участия в онлайн-саммите! Мы очень ценим поддержку Канады, ведь в этом году Крымская платформа имеет гораздо более глубокие вызовы из-за незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.
Дякуємо @JustinTrudeau за підтвердження участі в онлайн-саміті!— Crimea Platform (@crimeaplatform) August 15, 2022
Ми дуже цінуємо підтримку Канади, адже цього року Кримська платформа має набагато глибші виклики через незаконне та невиправдане повномасштабне вторгнення рф в Україну. pic.twitter.com/4LhRgZyrrr
В Офисе президента Украины сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подано уже 48 заявок, в том числе приглашены представители государств Азии, Латинской Америки и Африки.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".