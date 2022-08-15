Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы

Трюдо подтвердил свое участие в онлайн-саммите, отмечается в Twitter Крымской платформы Фото: EPA

Об этом 15 августа сообщается в Twitter платформы.

"Спасибо Джастину Трюдо за подтверждение участия в онлайн-саммите! Мы очень ценим поддержку Канады, ведь в этом году Крымская платформа имеет гораздо более глубокие вызовы из-за незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

Дякуємо @JustinTrudeau за підтвердження участі в онлайн-саміті!



Ми дуже цінуємо підтримку Канади, адже цього року Кримська платформа має набагато глибші виклики через незаконне та невиправдане повномасштабне вторгнення рф в Україну. pic.twitter.com/4LhRgZyrrr — Crimea Platform (@crimeaplatform) August 15, 2022

В Офисе президента Украины сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подано уже 48 заявок, в том числе приглашены представители государств Азии, Латинской Америки и Африки.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.