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Германия и Франция руководят Евросоюзом де-факто как олигархия – премьер Польши

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ЕС вес немецких и французских голосов является доминирующим
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ЕС вес немецких и французских голосов является доминирующим
Фото: ЕРА

Европейским союзом в последние годы руководят Франция и Германия, игнорируя слова других членов ЕС, которые неоднократно предупреждали о российском экспансионизме. Об этом 16 августа заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Monde.

По его словам, сказано, что все государства ЕС равны, но на самом деле все выглядит иначе: вес немецких и французских голосов является доминирующим. "Мы имеем дело с формальной демократией, но де-факто олигархией, где власть находится в руках сильнейших", – сказал политик.

Моравецкий также отметил, что Польша давно предупреждала Европу о российском экспансионизме, но многие лидеры ведущих стран были очарованы президентов России Владимиром Путиным. По словам Моравецкого, теперь они шокированы происходящим.

Также он отметил, что именно вторжение России в Украину раскрыло всю правду о путинском государстве и многие европейские лидеры, которые "были соблазнены Владимиром Путиным, сегодня в шоке".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Францию и Германию неоднократно критиковали за их политику в отношении к России. Германия еще до начала вторжения РФ в Украину отказывалась поставлять вооружение мотивируя это тем, что поставки обострят ситуацию. Как сообщало издание  Welt со ссылкой на документы, имеющиеся у них, Германия за два месяца с начала вторжения России свела к минимуму военную поддержку Украине и практически не предоставила оружия, несмотря на данные обещания.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит Украину. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию. В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение.

Теги: Россия, Германия, Польша, Франция, газ, национализм, олигархи, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, ЕС
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