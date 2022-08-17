Германия и Франция руководят Евросоюзом де-факто как олигархия – премьер Польши

По его словам, сказано, что все государства ЕС равны, но на самом деле все выглядит иначе: вес немецких и французских голосов является доминирующим. "Мы имеем дело с формальной демократией, но де-факто олигархией, где власть находится в руках сильнейших", – сказал политик.
Моравецкий также отметил, что Польша давно предупреждала Европу о российском экспансионизме, но многие лидеры ведущих стран были очарованы президентов России Владимиром Путиным. По словам Моравецкого, теперь они шокированы происходящим.
Также он отметил, что именно вторжение России в Украину раскрыло всю правду о путинском государстве и многие европейские лидеры, которые "были соблазнены Владимиром Путиным, сегодня в шоке".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Францию и Германию неоднократно критиковали за их политику в отношении к России. Германия еще до начала вторжения РФ в Украину отказывалась поставлять вооружение мотивируя это тем, что поставки обострят ситуацию. Как сообщало издание Welt со ссылкой на документы, имеющиеся у них, Германия за два месяца с начала вторжения России свела к минимуму военную поддержку Украине и практически не предоставила оружия, несмотря на данные обещания.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит Украину. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию. В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение.