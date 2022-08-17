Германия и Франция руководят Евросоюзом де-факто как олигархия – премьер Польши

По его словам, сказано, что все государства ЕС равны, но на самом деле все выглядит иначе: вес немецких и французских голосов является доминирующим. "Мы имеем дело с формальной демократией, но де-факто олигархией, где власть находится в руках сильнейших", – сказал политик.

Моравецкий также отметил, что Польша давно предупреждала Европу о российском экспансионизме, но многие лидеры ведущих стран были очарованы президентов России Владимиром Путиным. По словам Моравецкого, теперь они шокированы происходящим.

Также он отметил, что именно вторжение России в Украину раскрыло всю правду о путинском государстве и многие европейские лидеры, которые "были соблазнены Владимиром Путиным, сегодня в шоке".