"Он должен знать, чего мы требуем". Шольц снова заявил о "важности" переговоров с Путиным

Отвечая на вопрос, чего ему удалось добиться в результате телефонных разговоров с Путиным, Шольц сказал, что "как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса".
"Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента напрямую, чтобы РФ взяла на себя ответственность напрямую", – объяснил канцлер.
"Четкое послание" Путину, по словам Шольца, заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает.
"Конечно, это не означает, что Россия уже меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе в будущем", – добавил глава немецкого правительства.
16 июня Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис впервые после начала полномасштабного вторжения России посетили Украину. Они увидели последствия оккупации Ирпеня под Киевом, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом дали совместную пресс-конференцию.
Отвечая на вопрос о необходимости "сохранить лицо" Путину, они сказали, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.
22 июня в Twitter Шольц выступил против навязывания Украине условий мирного соглашения с Россией, на которые рассчитывает Путин. "Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно придерживались курса", – написал Шольц.