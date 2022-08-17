"Он должен знать, чего мы требуем". Шольц снова заявил о "важности" переговоров с Путиным

Отвечая на вопрос, чего ему удалось добиться в результате телефонных разговоров с Путиным, Шольц сказал, что "как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса".

"Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента напрямую, чтобы РФ взяла на себя ответственность напрямую", – объяснил канцлер.

"Четкое послание" Путину, по словам Шольца, заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает.

"Конечно, это не означает, что Россия уже меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе в будущем", – добавил глава немецкого правительства.