Шольц объяснил, почему против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Шольц заявил, что происходящее в Украине – "это война не российского народа, это война [президента РФ Владимира] Путина" Фото: EPA

Шольц заявил, что принимаемые в ЕС решения не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".

Немецкий канцлер заявил, что происходящее в Украине – "это война не российского народа, это война [президента РФ Владимира] Путина".

В то же время премьер Финляндии Санна Марин, также присутствовавшая на встрече, призвала запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы гарантировать, что они тоже будут наказаны за вторжение России в Украину.