Шольц объяснил, почему против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Шольц заявил, что принимаемые в ЕС решения не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".
Немецкий канцлер заявил, что происходящее в Украине – "это война не российского народа, это война [президента РФ Владимира] Путина".
В то же время премьер Финляндии Санна Марин, также присутствовавшая на встрече, призвала запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы гарантировать, что они тоже будут наказаны за вторжение России в Украину.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Правительство страны 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.