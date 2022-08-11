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"Мне тяжело". Шольц выступил против запрета на выезд россиян в Европу

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Шольц: Война требует от Германии принятия "далеко идущих решений"
Шольц: Война требует от Германии принятия "далеко идущих решений"
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за войну, развязанную в Украине, несет лично президент России Владимир Путин. Поэтому канцлер "скептически относится" к запрету для всех россиян на въезд в Европу, пишет Der Tagesspiegel.

На пресс-конференции в Берлине немецкий лидер рассказал о намерении и дальше поддерживать Украину.

По его словам, война требует от Германии принятия "далеко идущих решений" в поддержку Украины в ее борьбе за независимость и главное из них – "разорвать с предыдущей практикой и поставлять очень много оружия, дальнобойного и очень эффективного", цитирует его издание.

При этом Шольц не считает эффективной мерой всеобщую отмену выдачи россиянам виз для въезда в Евросоюз.

"Это война Путина, поэтому мне тяжело", – сказал он.

11 августа правительство Эстонии решило запретить въезд гражданам РФ с выданными ею действующими шенгенскими визами. Санкция вступит в силу через неделю и коснется около 50 тыс. россиян.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что это решение пока не касается россиян, чьи шенгенские визы выданы третьими странами ЕС.

Однако на следующей неделе министерства иностранных и внутренних дел страны подготовят предложения, как запретить пересечение границы обладателям и таких разрешений, сказал эстонский министр.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Правительство страны 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Эстония, санкции, Шенгенская зона, запрет, визы, война России против Украины, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Олаф Шольц
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