"Мне тяжело". Шольц выступил против запрета на выезд россиян в Европу

На пресс-конференции в Берлине немецкий лидер рассказал о намерении и дальше поддерживать Украину.

По его словам, война требует от Германии принятия "далеко идущих решений" в поддержку Украины в ее борьбе за независимость и главное из них – "разорвать с предыдущей практикой и поставлять очень много оружия, дальнобойного и очень эффективного", цитирует его издание.

При этом Шольц не считает эффективной мерой всеобщую отмену выдачи россиянам виз для въезда в Евросоюз.

"Это война Путина, поэтому мне тяжело", – сказал он.

11 августа правительство Эстонии решило запретить въезд гражданам РФ с выданными ею действующими шенгенскими визами. Санкция вступит в силу через неделю и коснется около 50 тыс. россиян.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что это решение пока не касается россиян, чьи шенгенские визы выданы третьими странами ЕС.

Однако на следующей неделе министерства иностранных и внутренних дел страны подготовят предложения, как запретить пересечение границы обладателям и таких разрешений, сказал эстонский министр.