"Газпром" заявил, что транспортировка газа по "Северному потоку" будет прекращена на три дня

"Газпром" перечислил, что будут делать с единственной работающей турбиной Фото: ЕРА

"31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. [...] На период технического обслуживания [...] транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен на трое суток", – говорится в сообщении.

Российская компания обещает, что "по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн м³ в сутки".

"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens. В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха", – пишет "Газпром".

РБК пишет, что после объявления о временном прекращении прокачки газа в ЕС стоимость этого топлива повысилась в Европе на 7%, до $2600 за 1000 м³.