Украина готова заместить мощности "Северных потоков" и предоставить ЕС свои хранилища газа – Минэнергетики

Комментируя заявления немецких политиков о необходимости на время включить "Северный поток – 2", чтоб Германия могла наполнить хранилища к зиме, он призвал Европу не возвращаться в "газовый плен".
"Мы предупреждали наших партнеров, что РФ будет пытаться удержаться на европейском рынке любой ценой. Понимаю, что отказ от услуг монополиста – это трудная задача для европейских политиков. Но они должны серьезно подумать о будущем собственных детей, если судьба украинских детей, которых россияне убивают "газовым оружием" – недостаточный аргумент", – написал министр.
Галущенко предложил использовать для подготовки к зиме украинские газотранспортные мощности и хранилища. Кроме того, по словам чиновника, Украина наращивает возможности экспорта электричества, значительная часть которой уже вырабатывается из возобновляемых источников.
"Сейчас главной целью цивилизованного мира должна стать победа над газовым террористом. Уверен, что нам всем хватит мужества и силы, чтобы выстоять в этой энергетической войне", – подвел итог глава минэнерго.
С начала вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода. В связи с этим Европейская комиссия, ожидая сложную зиму, представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.
19 августа вице-спикер немецкого парламента от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Вольфганг Кубики заявил, что можно было бы на время запустить "Северный поток – 2", чтобы пополнить запасы газа. Его однопартийцы уже раскритиковали предложение: вице-президент политсилы Йоханнес Фогель отметил, что "шантаж агрессора делает его свободнее и только ослабляет позиции Европы".