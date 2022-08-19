Украина готова заместить мощности "Северных потоков" и предоставить ЕС свои хранилища газа – Минэнергетики

Комментируя заявления немецких политиков о необходимости на время включить "Северный поток – 2", чтоб Германия могла наполнить хранилища к зиме, он призвал Европу не возвращаться в "газовый плен".

"Мы предупреждали наших партнеров, что РФ будет пытаться удержаться на европейском рынке любой ценой. Понимаю, что отказ от услуг монополиста – это трудная задача для европейских политиков. Но они должны серьезно подумать о будущем собственных детей, если судьба украинских детей, которых россияне убивают "газовым оружием" – недостаточный аргумент", – написал министр.

Галущенко предложил использовать для подготовки к зиме украинские газотранспортные мощности и хранилища. Кроме того, по словам чиновника, Украина наращивает возможности экспорта электричества, значительная часть которой уже вырабатывается из возобновляемых источников.

"Сейчас главной целью цивилизованного мира должна стать победа над газовым террористом. Уверен, что нам всем хватит мужества и силы, чтобы выстоять в этой энергетической войне", – подвел итог глава минэнерго.