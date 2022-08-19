В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток – 2". Кулеба сказал, что это "напоминает наркоманию"

Кубики: Когда хранилища будут заполнены, "Северный поток-2" можно снова отключить Фото: ЕРА

По его словам, это позволит заполнить газовые хранилища и решить первоочередные для федерального правительства задачи.

"Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", – сказал вице-спикер Бундестага.

На замечание журналиста, что президент России Владимир Путин воспримет это как свою победу, Кубики ответил, что это полезнее для Германии, чем для России, которая сейчас использует в пропаганде дефицит газа в Европе.

"Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток – 2", – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту инициативу, назвав ее "иррациональной".

"Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!" не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Пристрастие к русскому газу убивает!" – написал он в Twitter