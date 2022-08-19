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В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток – 2". Кулеба сказал, что это "напоминает наркоманию"

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Кубики: Когда хранилища будут заполнены, "Северный поток-2" можно снова отключить
Кубики: Когда хранилища будут заполнены, "Северный поток-2" можно снова отключить
Фото: ЕРА

Для того, чтоб Германия могла сделать запас газа на зиму, можно на время включить "Северный поток – 2". Такое предложение сделал вице-спикер немецкого парламента от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Вольфганг Кубики в интервью RND.

По его словам, это позволит заполнить газовые хранилища и решить первоочередные для федерального правительства задачи.

"Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", – сказал вице-спикер Бундестага.

На замечание журналиста, что президент России Владимир Путин воспримет это как свою победу, Кубики ответил, что это полезнее для Германии, чем для России, которая сейчас использует в пропаганде дефицит газа в Европе.

"Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток – 2", – добавил он. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту инициативу, назвав ее "иррациональной".

"Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!" не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Пристрастие к русскому газу убивает!" – написал он в Twitter

Контекст:

Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года. 

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживут.

С начала вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

В связи с этим Европейская комиссия представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.

24 июня Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Германия хочет использовать трубы "Северного потока – 2" для подключения к терминалу сжиженного газа на побережье Балтийского моря, для этого часть газопровода могут экспроприировать. По данным газеты, рассматривается возможность экспроприации части трубопровода, которая находится на территории Германии, трубы, ведущие с суши в море, могут быть подключены к мобильному терминалу сжиженного газа.

Существующих запасов топлива Германии хватит меньше, чем на три месяца. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 17 августа в комментарии Bloomberg заявил, что сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%. В случае прекращения поставок из России газа в Германии хватит на 2,5 месяца, при условии, что страна заполнит свои газохранилища к ноябрю на 95%, а эту цель Мюллер назвал "труднодостижимой".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, газ, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Северный поток – 2, СДПГ
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