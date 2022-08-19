Немецкие политики негативно высказались на предложение запустить "Северный поток – 2"

Глава минфина считает такое предложение "неправильным и абсурдным". Он добавил, что партия сейчас обдумывает варианты, как предотвратить кризис этой зимой, но запуск трубопровода они не рассматривают.
Другой член партии, Стефан Томае, заявил, что запуск "Северного потока – 2" был бы "катастрофическим нарушением доверия к нашим союзникам".
Die Öffnung von #NordStream2 wäre ein katastrophaler Vertrauensbruch mit unseren Verbündeten. Das würde #Putin nur in die Hände spielen. Es muss dabei bleiben: Wenn Putin Gas liefern will, dann durch ##NS1, Jamal, #Ukraine-Route.— Stephan Thomae (@StephanThomae) August 19, 2022
Михаэль Тойрер, другой заместитель председателя парламентской группы Свободной демократической партии, добавил: то, что "Германия годами игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО, уже было "серьезной ошибкой". По его словам, нельзя продолжать эту ошибку, ведь президент РФ Владимир Путин "понимает только четкие грани".
Diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall fortsetzen. Putin versteht nur klare Kante.— Michael Theurer (@EUTheurer) August 19, 2022
Вице-президент политсилы Йоханнес Фогель отметил: "Ответ на шантаж агрессора делает его свободнее и только ослабляет позиции Европы".
* On point. Auf die Erpressungen eines Agressors einzugehen, liefert einen weiter voll seiner Willkür aus und schwächt nur die Position Europas. Europa muss aber gerade jetzt zusammenstehen. Daher lehnen wir Freie Demokraten Nord Stream II ja schon lange ab - aktueller denn je. https://t.co/0YXuC9IAcs— Johannes Vogel (@johannesvogel) August 19, 2022
Предложение Кубики раскритиковали и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал такую инициативу "иррациональной".
"Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза", – написал Кулеба.
Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживут.
С начала вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода. В связи с этим Европейская комиссия, ожидая сложную зиму, представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.
19 августа вице-спикер немецкого парламента от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Вольфганг Кубики заявил в интервью RND, что можно было бы на время запустить "Северный поток – 2", чтобы пополнить запасы газа.