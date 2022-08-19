Немецкие политики негативно высказались на предложение запустить "Северный поток – 2"

Предложение немецкого политика запустить "Северный поток – 2" расскритиковали и в Германии, и в Украине Фото: EPA

Глава минфина считает такое предложение "неправильным и абсурдным". Он добавил, что партия сейчас обдумывает варианты, как предотвратить кризис этой зимой, но запуск трубопровода они не рассматривают.

Другой член партии, Стефан Томае, заявил, что запуск "Северного потока – 2" был бы "катастрофическим нарушением доверия к нашим союзникам".

Die Öffnung von #NordStream2 wäre ein katastrophaler Vertrauensbruch mit unseren Verbündeten. Das würde #Putin nur in die Hände spielen. Es muss dabei bleiben: Wenn Putin Gas liefern will, dann durch ##NS1, Jamal, #Ukraine-Route. — Stephan Thomae (@StephanThomae) August 19, 2022

Михаэль Тойрер, другой заместитель председателя парламентской группы Свободной демократической партии, добавил: то, что "Германия годами игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО, уже было "серьезной ошибкой". По его словам, нельзя продолжать эту ошибку, ведь президент РФ Владимир Путин "понимает только четкие грани".

Diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall fortsetzen. Putin versteht nur klare Kante. — Michael Theurer (@EUTheurer) August 19, 2022

Вице-президент политсилы Йоханнес Фогель отметил: "Ответ на шантаж агрессора делает его свободнее и только ослабляет позиции Европы".

* On point. Auf die Erpressungen eines Agressors einzugehen, liefert einen weiter voll seiner Willkür aus und schwächt nur die Position Europas. Europa muss aber gerade jetzt zusammenstehen. Daher lehnen wir Freie Demokraten Nord Stream II ja schon lange ab - aktueller denn je. https://t.co/0YXuC9IAcs — Johannes Vogel (@johannesvogel) August 19, 2022

Предложение Кубики раскритиковали и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал такую инициативу "иррациональной".

"Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза", – написал Кулеба.