ЕС заполняет газовые хранилища по графику, но платит за это в 10 раз больше обычного – СМИ

Германия, больше всего пострадавшая от сокращения поставок газа из России, намерена к ноябрю заполнить 95% хранилищ Фото: ЕРА

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), опубликованным 4 августа, за два дня до этого хранилища в ЕС были заполнены на 70,54%, говорится в сообщении.

Правительство Евросоюза стремится заполнить хранилища до 80% к 1 ноября, чтобы обеспечить буфер для пикового спроса зимних месяцев. ЕС также установил промежуточные цели по пополнению запасов для каждой страны на каждый месяц, информирует агентство.

По его данным, Германия, больше всего пострадавшая от сокращения поставок газа из России, намерена к ноябрю достичь показателя 95%.

Reuters отмечает, что в июне впервые в истории поставки сжиженного природного газа из США в Европу обогнали объемы трубопроводного газа из России.

При этом аналитики в разговоре с агентством предостерегают, что зависимость ЕС от России далека от завершения, поскольку неопределенность в отношениях с ней увеличила стоимость топлива до исторического рекорда. Кроме того, дополнительные средства идут на использование хранилищ.

По мнению главы отдела сырьевых товаров компании Investec Каллума Макферсона, альтернативы "Северному потоку" будут стоить более чем €50 млрд, что примерно в 10 раз больше, чем это обходилось в прошлые годы.

Эксперты прогнозируют, что резко выросшая стоимость заполнения хранилищ будет переложена на потребителей за счет еще более высоких счетов за электроэнергию или за счет налогообложения, добавляет Reuters.