ГОРДОН
 
 
МИР

ЕС заполняет газовые хранилища по графику, но платит за это в 10 раз больше обычного – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Германия, больше всего пострадавшая от сокращения поставок газа из России, намерена к ноябрю заполнить 95% хранилищ
Германия, больше всего пострадавшая от сокращения поставок газа из России, намерена к ноябрю заполнить 95% хранилищ
Фото: ЕРА

Европейские страны близки к цели по заполнению хранилищ газа до начала зимы, но стоимость этих запасов составит более €50 млрд, что намного больше, чем в предыдущие годы, сообщает Reuters.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), опубликованным 4 августа, за два дня до этого хранилища в ЕС были заполнены на 70,54%, говорится в сообщении.

Правительство Евросоюза стремится заполнить хранилища до 80% к 1 ноября, чтобы обеспечить буфер для пикового спроса зимних месяцев. ЕС также установил промежуточные цели по пополнению запасов для каждой страны на каждый месяц, информирует агентство.

По его данным, Германия, больше всего пострадавшая от сокращения поставок газа из России, намерена к ноябрю достичь показателя 95%.

Reuters отмечает, что в июне впервые в истории поставки сжиженного природного газа из США в Европу обогнали объемы трубопроводного газа из России. 

При этом аналитики в разговоре с агентством предостерегают, что зависимость ЕС от России далека от завершения, поскольку неопределенность в отношениях с ней увеличила стоимость топлива до исторического рекорда. Кроме того, дополнительные средства идут на использование хранилищ.

По мнению главы отдела сырьевых товаров компании Investec Каллума Макферсона, альтернативы "Северному потоку" будут стоить более чем €50 млрд, что примерно в 10 раз больше, чем это обходилось в прошлые годы.

Эксперты прогнозируют, что резко выросшая стоимость заполнения хранилищ будет  переложена на потребителей за счет еще более высоких счетов за электроэнергию или за счет налогообложения, добавляет Reuters. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

На фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20%  от мощности трубопровода Европейская комиссия представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.

Теги: газ, Северный поток, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (307685)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154541)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (79141)
4
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (72272)
5
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (63407)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (61022)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53881)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (44761)
 
 
 
 